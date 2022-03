I rossoneri stimano molto il calciatore del Sassuolo: si tratta sulla cifra.

Il Milan vuole Domenico Berardi. Non è più un mistero che l’attaccante calabrese sia finito nel mirino del club rossonero. Una stagione da protagonista e quella maturità calcistica ormai raggiunta che hanno convinto il Milan a investire su di lui. Il Sassuolo chiede 30 milioni per liberare il suo calciatore.

Maldini e Massara non mollano la presa ma chiedono uno sconto di circa 10 milioni sulla cifra di partenza. Berardi sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Pioli, con Junior Messias prima alternativa (nel caso in cui venisse riscattato dal Crotone). Per l’attaccante del Sassuolo sembra essere finalmente arrivato il momento del grande salto in una big del nostro campionato.

