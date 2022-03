Dall’argentino a Rebic, passando per Moise Kean: l’effetto domino che coinvolge gli attaccanti.

Mauro Icardi al Milan, Ante Rebic all’Everton e Moise Kean di nuovo al Psg. È questo l’intreccio di mercato che libererebbe l’ex attaccante dell’Inter, più volte accostato ai colori rossoneri. Secondo quanto rivelato da Le10sport, il Milan è pronto ad accogliere l’argentino e a salutare Rebic, che andrebbe in Inghilterra.

Un gioco di incastri che coinvolge persino la Juventus, che si sarebbe già pentita per aver riportato a Torino l’attaccante lanciato proprio da Massimiliano Allegri. Con il suo ritorno al Psg, l’attacco bianconero avrebbe bisogno di una seconda punta in grado di agire al fianco di Vlahovic. Un giro di attaccanti davvero incredibile. Non resta che scoprire chi farà la prima mossa.

