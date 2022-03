Il calciatore francese può dare forfait dopo una botta presa in allenamento.

Questa sera si gioca il primo ottavo di finale che ci consegnerà la squadra che passerà alla fase successiva della Champions League. In campo Real Madrid e Psg. Dopo l’1-0 dell’andata, i parigini rischiano di dover disputare la partita più importante della stagione senza la loro stella.

Un imprevisto mette in dubbio la presenza di Mbappé. Una brutta botta, spiega L’Equipe, subita questa mattina in allenamento. Già effettuati i primi test, niente frattura ma possibile forfait in una gara così delicata. Il Psg potrebbe quindi fare a meno del suo calciatore più importante nel momento cruciale della stagione. Come in molti sanno, Mbappé lascerà probabilmente Parigi la prossima estate proprio per andare a giocare al Real Madrid.

