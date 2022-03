La trattativa tra Juventus e Dybala entra nella sua fase calda; in questi giorni i bianconeri dovrebbero fare l’ultima offerta.

Il procuratore di Paulo Dybala, Jorge Antun, è a Torino e aspetta di incontrare la Juventus. Secondo SportMediaset in questi giorni i bianconeri formuleranno l’ultima offerta all’argentino che dovrà decidere se accettare o liberarsi a parametro zero. Arrivabene e Cherubini offriranno uno stipendio in linea coi 7 milioni percepiti attualmente per una durata di tre anni.

Arrivabene Nedved

L’Inter resta alla finestra attendendo l’esito di questo incontro e la reazione del numero 10: se Dybala rifiuterà, i nerazzurri saranno pronti a garantirgli quanto percepito attualmente da Alexis Sánchez, ovvero poco più di 7 milioni. A far la differenza potrebbe quindi essere la fiducia che il club milanese nutre in lui e che magari dalle parti di Torino va scemando anche per via dei continui infortuni di Dybala.

