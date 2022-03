Le strategie nerazzurre per il mercato in entrata. Tra occasioni e ritorni, la dirigenza ha le idee chiare in vista della prossima stagione.

Archiviata la questione Suarez, con la secca smentita del club nerazzurro, l’Inter si concentra sugli obiettivi di mercato per l’attacco della prossima stagione. Il Pistolero non arriverà ad Appiano proprio per questioni tecniche oltre che anagrafiche: l’Inter, come riporta Tuttosport, ha già tre giocatori over 30 e punta sulla linea verde. L’obiettivo numero uno resta Gianluca Scamacca.

Un giocatore giovane, ambizioso e italiano che ha convinto Marotta e Ausilio al grande investimento. In seconda fila c’è quel Marcus Thuram che non è mai uscito del tutto dai radar nerazzurri. Il figlio d’arte, molto vicino ai nerazzurri prima del grave infortunio, piace molto alla dirigenza e ha caratteristiche uniche. Resta sempre viva la suggestione Dybala. La giornata di giovedì potrebbe essere quella giusta per comprendere il futuro della Joya.

