La dirigenza rossonera rompe gli indugi e recapita la prima offerta ufficiale al Lille.

Il Milan vuole Renato Sanches. Non è certo questa la notizia di oggi. Ciò che emerge è invece la cifra che il club rossonero sarebbe disposto a investire per il centrocampista. Maldini e Massara sono pronti ad acquistare il calciatore del Lille offrendo circa 20 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, Sanches sarà il dopo Kessié.

Un’offerta in linea con le richieste del club francese, che rischia di perdere il portoghese a parametro zero. Al Milan Renato Sanches ritroverebbe l’amico Maignan e aiuterebbe i rossoneri a crescere in mentalità ed esperienza a livello internazionale. Non resta che attendere la risposta del Lille ma tutto fa pensare a un esito positivo della trattativa.

