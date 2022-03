L’attaccante argentino lascerà il Psg e vorrebbe tornare a Milano. Un’occasione ghiotta per i rossoneri.

Icardi e il Milan: cosa c’è di vero? Un interesse reciproco, un corteggiamento che è rimasto tale soltanto per alcune circostanze avverse. Ora i rossoneri possono riprovarci e, come vuole la tradizione, si rituffano su un ex calciatore dell’Inter. Andrea Longoni, esperto di calciomercato, è recentemente intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24, esprimendosi sull’operazione.

Ecco le sue parole: “Icardi era stato cercato dai rossoneri lo scorso anno, poi alcune questioni private hanno fatto mettere da parte la trattativa. Non escludo che possa arrivare in prestito dal Psg, però è una scommessa“. Al Milan Icardi potrebbe rilanciarsi, tornando a segnare con continuità. Il Milan valuta l’operazione in prestito.

