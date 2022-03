Gli uomini mercato nerazzurri sulle tracce di uno dei giovani più interessanti di questa edizione della Champions League.

Non solo Scamacca. L’Inter guarda al futuro e potrebbe inserirsi nella trattativa tra Salisburgo e Borussia Dortmund per Karim Adeyemi. Il giovane nazionale tedesco, sceso in campo ieri sera contro il Bayern Monaco, sta attirando su di sé le attenzioni delle big europee. In tanti lo vogliono: ci stanno pensando anche Inter e Juventus, oltre che il Borussia Dortmund.

Per le tre squadre arrivano buone notizie: secondo quanto riporta Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona non sarebbe più interessato al calciatore. Quest’anno Adeyemi ha messo a segno 4 gol in 10 presenze in Champions League. Un bottino di tutto rispetto per un calciatore che ha appena compiuto 20 anni. Il Salisburgo si conferma un serbatoio di talenti e non sarà facile aggiudicarsi il calciatore tedesco ma l’Inter ci proverà.

