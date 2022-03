L’indiscrezione di mercato: Inzaghi avrebbe chiesto alla società un talentuoso difensore spagnolo.

L’Inter guarda al futuro e cerca un giovane difensore per la prossima stagione. La probabile partenza di Stefan De Vrij a giugno e lo stallo sul fronte Bremer inducono l’Inter a nuove valutazioni in ottica mercato. I nerazzurri vorrebbero un nuovo difensore centrale e dalla Spagna rimbalza una voce. Inzaghi avrebbe chiesto il difensore del Barcellona.

Secondo quanto riportato da El Nacional.cat l’Inter punta il profilo di Eric Garcia, difensore centrale di piede mancino. Il ventunenne ha un contratto fino al 2026, con clausola da ben 400 milioni di euro ma il Barcellona sarebbe disposto a lasciarlo partire per appena 20 milioni. Un investimento per presente e futuro. Un calciatore abile a impostare il gioco da dietro come vuole Inzaghi. Soprattutto un’occasione di mercato in vista della prossima stagione.

