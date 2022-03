L’Atletico Madrid di Simeone fa sul serio: ecco l’offerta al club nerazzurro per l’argentino.

Sono bastate due gare a Lautaro Martinez per riprendersi l’Inter e risvegliare l’interesse da parte delle big d’Europa. Quattro gol tra Salernitana e Liverpool, con la gemma di ieri sera apprezzata da tutti gli appassionati di football in mondovisione. Davanti allo schermo ci sarà stato anche un suo grande estimatore.

Simeone vuole il Toro per il suo Atletico Madrid. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i colchoneros ci proveranno quest’estate. L’Inter sa di avere in casa un potenziale campione e ascolterà le offerte che arriveranno sul tavolo. Marotta e Ausilio potrebbero vacillare di fronte a un’offerta in “stile Vlahovic”: si parte da 70 milioni. L’Atletico è avvisato.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG