I bianconeri e le strategie che riguardano Paulo Dybala e il sogno Paul Pogba.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Juventus avrebbe rinviato l’incontro per il rinnovo di Paulo Dybala. Un passaggio che non fa altro che alimentare i dubbi su un futuro ancora tinto di bianconero per la Joya. Nel frattempo, il club bianconero lavora a un ritorno di Paul Pogba e ha già in mente l’offerta da presentare al centrocampista francese in scadenza col Manchester United.

Secondo quanto riportato da Marco Conterio, i soldi che avrebbero dovuto sbloccare il rinnovo di Paulo Dybala (7 milioni di euro più bonus) verranno investiti per un grande centrocampista. Il sogno è naturalmente Paul Pogba. Attenzione al Psg che sarebbe pronto a ricoprirlo d’oro.

