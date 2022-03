I rossoneri verseranno nelle casse giallorosse circa 4 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Milan e Florenzi andranno avanti insieme anche nella prossima stagione. Il terzino, in prestito con diritto di riscatto, verrà acquistato a titolo definitivo per circa 4 milioni di euro. Un jolly prezioso per la squadra di Pioli. Un uomo d’esperienza che ben ha figurato ogniqualvolta è stato chiamato a dare il suo contributo.

Il nazionale azzurro ha finalmente trovato la sua dimensione. L’obiettivo stagionale è ora lo scudetto. Pioli e i suoi uomini dovranno essere bravi a gestire le energie e a non gettare punti contro le piccole. Dopo aver battuto in ordine Inter e Napoli, i rossoneri sono i favoriti per la volata finale.

