Bajrami dell’Empoli è il nome nuovo per il Diavolo. I dettagli di una possibile trattativa.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Nedim Bajrami è finito sul taccuino degli uomini mercato rossoneri. Il calciatore sta mostrando le sue qualità migliori alla corte di Andreazzoli e vale circa 10 milioni di euro. A soli 23 anni, ha tanta qualità e rapidità di movimento. Predilige il ruolo da trequartista ma può essere impiegato anche come seconda punta.

Il Milan lo valuta come alternativa a Junior Messias. Se il calciatore brasiliano non dovesse essere riscattato dal Crotone, Bajrami potrebbe avere maggiori chance di approdare in rossonero. Maldini e Massara monitorano la sua situazione e restano alla finestra per un calciatore giovane che ha dimostrato già grandi qualità nel campionato italiano.

