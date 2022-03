Il difensore rossonero è stato acquistato per meno di 500mila euro.

Pierre Kalulu sembra già una colonna del Milan ma il suo arrivo è stato accompagnato da scetticismo, visti anche i costi dell’operazione. Come riportato da Notiziemilan, il difensore è arrivato a Milano per una cifra vicina ai 500mila euro. Dopo aver fatto esperienza in Serie A, l’ex Lione vale oggi almeno 20 milioni di euro.

Un exploit incredibile. Un investimento davvero ben riuscito da parte del club di via Aldo Rossi. La coppia con Tomori dà garanzie sufficienti a Pioli e il Milan ora vuole rinnovare il contratto del 21enne francese. Quest’anno per Kalulu sono già 26 le presenze stagionali tra campionato, coppa Italia e Champions League. L’augurio del Milan è che il suo prezzo (e le sue prestazioni) possano lievitare.

