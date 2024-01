Eder: «Continuo a tifare Inter, ma mi aspettavo più rispetto da Zhang». Le parole dell’ex attaccante nerazzurro

Eder, ex attaccante dell’Inter, ha parlato diffusamente dei nerazzurri a Radio Sportiva.

INTER – «Faccio sempre il tifo dal Brasile per i nerazzurri, è una squadra tosta che ha preso una identità forte dai tempi di Conte e sta proseguendo con l’ottimo lavoro di Inzaghi, che è riuscito a portare l’Inter alla finale di Champions a giugno. Sarà dura per la Juve, il duello proseguirà: i bianconeri non fanno un bel calcio ma riescono a tenere botta fino in fondo. L’Inter per me, al di là del mio tifo, vincerà il campionato ed è favorita per vincere anche la Supercoppa».

THULA – «Lautaro aveva già grandi qualità quando è arrivato in Italia, lo ricordo molto bene. Thuram? È quel giocatore che può fare bene sempre, forte di fisico, veloce, attacca bene gli spazi. Sono contento che abbiano creato una grande coppia in attacco».

SUNING – «Sono stato duro con Zhang per come si sono comportati con noi durante la pandemia in Cina. Siamo riusciti a vincere scudetto del 2020 e quando hanno chiuso le porte, non mi hanno più voluto parlare e tenuto un atteggiamento sbagliato. Sono rimasto triste ma non porto rancore. Mi aspettavo più rispetto all’epoca. Ma non è più il caso di parlarne»

