Eder non dà speranze alla Juve: «L’Inter vincerà il campionato». Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro sulla lotta scudetto

Eder a Radio Sportiva ha detto la sua sulla lotta scudetto tra Inter e Juve. Queste le dichiarazioni dell’ex nerazzurro.

EDER – «Sarà dura per la Juve, il duello proseguirà. E’ vero che i bianconeri non fanno un bel calcio, ma riescono a tenere botta fino in fondo. L’Inter, al di là del mio tifo, per vincerà il campionato ed è favorita per vincere anche la Supercoppa».

