L’attaccante Eder Citadin Martins ha rivelato alcuni retroscena riguardanti Steven Zhang.

Radio Sportiva ha intervistato l’ex Inter Eder che ha parlato di SuperCoppa italiana ma non solo. “Faccio sempre il tifo per la squadra, sono tosti, hanno preso un’identità forte dai empi di Conte e stanno facendo un ottimo lavoro con Inzaghi che ha portato l’Inter in finale di CL. Sarà dura per la Juve ma credo che il duello proseguirà perché, anche se non fanno un bel calcio, terranno botta fino alla fine. Credo che l’Inter sia la squadra favorita per lo scudetto ed è favorita anche per la Supercoppa”.

Steven Zhang

Sul Toro

“Lautaro? Aveva grandi qualità quando è arrivato in Italia e lo ricordo bene. Thuram è un calciatore che può fare bene perché è forte fisicamente, veloce, attacca bene gli spazi. Sono contento che abbiano creato questa coppia“.

Il rapporto col presidente

“Zhang? Sono stato duro per come si sono comportati con noi durante la pandemia. Siamo riusciti a vincere lo scudetto del 2020 e quando hanno chiuso gli stadi non mi hanno più voluto parlare, hanno avuto un atteggiamento sbagliato. È stato triste, ma non porto rancore, mi aspettavo più rispetto ma adesso non è più il caso di parlarne“.

