È quasi tutto pronto a Riad per la seconda semifinale della SuperCoppa italiana: il Napoli attende di capire contro chi dovrà giocare lunedì prossimo.

L’Inter affronta la Lazio nella seconda semifinale della SuperCoppa italiana mentre ieri il Napoli ha schiantato la Fiorentina con un netto 3-0. Inzaghi non ha fa calcoli e se la gioca con la formazione migliore possibile: Darmian è l’unica eccezione, se può essere considerata tale. Perdono i ballottaggi dunque Bisseck, Dumfries e Frattesi; in attacco naturalmente ci sono Thuram e Lautaro Martinez. Sarri dall’altro lato ha molti più problemi: Luis Alberto e Immobile sono rientrati da poco e quindi il primo non viene rischiato. L’esterno offensivo Zaccagni gioca anche se in non perfette condizioni fisiche; ecco le formazioni ufficiali.

Felipe Anderson

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 34 Gila, 13 Romagnoli, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 5 Vecino; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni.

A disposizione: 33 Sepe, 35 Mandas, 3 Pellegrini, 4 Patric, 6 Kamada, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 15 Casale, 16 Kamenovic, 18 Isaksen, 19 Castellanos, 23 Hysaj, 32 Cataldi, 46 Ruggeri, 70 Sana.

Allenatore: Maurizio Sarri.

L’articolo Inter-Lazio, formazioni ufficiali proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG