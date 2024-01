L’ex portiere Nando Orsi ha espresso il suo parere sulla semifinale di SuperCoppa che si giocherà fra poco.

Nando Orsi ha parlato di SuperCoppa a Fcinter1908.it; ecco le sue dichiarazioni. “Le grandi squadre devono giocare partite importanti e l’Inter è giusto che sia lì a giocarsi la Supercoppa. Certo, si può discutere sulle dinamiche e sulle tempistiche del trofeo, ma se sei più forte vinci anche se giochi un paio di partite in più. E’ sempre bello esserci, è sempre bello provare a vincere. Devono essere questi i presupposti con cui la squadra e Inzaghi devono approcciare a questo ulteriore impegno stagionale”.

Mattia Zaccagni

Sul match di stasera

“L’Inter parte favorita, ma la Lazio in questo momento sta facendo bene ed è meno leziosa, per cui è una squadra tosta. Sarri se la vorrà giocare fino alla fine. I nerazzurri hanno il 60% di possibilità, ma anche il 40% dei biancocelesti è una percentuale importante. In partita secca c’è sicuramente un atteggiamento differente rispetto al campionato, per cui sono curioso di vedere come se la giocheranno. Al di là dei pronostici, può davvero succede di tutto e ce lo insegna proprio un precedente tra queste due squadre. L’Inter di Mourinho in Supercoppa sembrava dovesse asfaltare la Lazio, poi alla fine perse. Ed era la squadra che poi vinse il Triplete. La Lazio è una squadra di prima fascia, seconda la scorso anno e ora in salute”.

