Ederson Juve, parla il centrocampista: «Sulle voci di mercato dico…». Le dichiarazioni del calciatore nerazzurro

Ederson a DAZN, dopo Atalanta-Frosinone, ha parlato così delle voci di mercato.

VOCI DI MERCATO – «Che effetto fa Mi fa bene, è normale. Questo succede sempre quando si apre il mercato, è successo tante altre volte non solo con me. È successo quando ero alla Salernitana e succede ora, per me non cambia molto. Io penso all’Atalanta e ai miei compagni, lavoro per quello».

