L’Atalanta ha ufficializzato l’acquisto di Ederson dalla Salernitana e il centrocampista si è presentato con queste parole.

Prima intervista da giocatore dell’Atalanta per Ederson che ha parlato sic anali ufficiali del club degli obiettivi futuri. “Durante le trattative con la società si è parlato del ritorno in Champions League tra gli obiettivi e questo mi ha convinto: voglio aiutare l’Atalanta ad arrivarci ancora. Sono in un grande club che vuole fare grandi cose, un’emozione unica”.

“Nello spogliatoio mi hanno dato il benvenuto augurandomi buona fortuna. Le mie caratteristiche sono la qualità palla al piede, la forza e la capacità nella fase difensiva e in quella offensiva: attacco gli spazi e difatti ho segnato anche all’Atalanta. Sono un giocatore molto fisico e il lavoro intenso di Gasperini mi stimola, ne ho bisogno per essere in forma: cercherò di essere pronto da subito perché ci aspettano partite importanti”.

