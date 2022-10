Edmundo, ex attaccante, è tornato a parlare dell’episodio legato all’ex Milan Ronaldo prima della finale Mondiale del ’98

Edmundo ha parlato ai microfoni del podcast Inteligência delle convulsioni avute dall’ex centravanti del Milan Ronaldo nel pre-partita della finale dei Mondiali di Francia nel 1998. Ecco le parole dell’ex Fiorentina e Napoli sul Fenomeno:

«Stavo uscendo dalle stanze da letto con Doriva e ho visto Ronaldo mentre aveva le convulsioni. Sono salito ad avvisare tutti, con César Sampaio gli tenevamo la lingua mentre gli occhi gli facevano avanti e indietro. Poi grazie anche all’arrivo rapidissimo dei medici, si riprese. Tutti sapevamo che aveva avuto le convulsioni, tranne lui. È arrivato alle abitazioni, si è seduto e ha cominciato a mangiarsi una torta. Tutti quanti lo guardavamo nervosissimi, poi è salito per fare una telefonata e Leonardo disse ‘dobbiamo parlare con lui, così morirà in campo. Zagallo disse che Ronaldo non avrebbe giocato e che sarei stato io il calciatore decisivo. E tutti mi hanno fatto forza, era un gruppo sensazionale. Arriviamo allo stadio due ore prima della partita, tutti avevamo i nostri rituali e Zagallo ci stava motivando. Arrivano le formazioni e il titolare sono io. Poi arriva Ronaldo, accompagnato da uno dei medici. Si riunì con Zagallo, lo staff e i medici per 10 minuti e quando uscirono il CT mi disse che avrebbe giocato Ronaldo, quindi potevo prendermela con calma. Ma era una decisione medica, non tecnica, lui era il migliore al mondo e aveva appena vinto il Pallone d’Oro. In quella partita fu’ un fantasma. E sarebbe stato strano il contrario»

