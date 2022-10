Sono queste le parole dell’ex nerazzurro, Dalmat che parla sul proprio canale Instagram della vittoria dell’Inter contro il Sassuolo.

Sono queste le parole di Dalmat, ex giocatore nerazzurro che parla su Instagram del successo dell’Inter contro il Sassuolo: “Ieri abbiamo vinto una partita non male, facile, contro una squadra che non era del livello troppo forte. Ma si sa non è facile subito passare da una squadra forte ad una più debole e fare risultato. Questa squadra ha molto carattere e sta ritrovando la fiducia. Contento per Dzeko che ha fatto due gol, per Onana che ha giocato. Non una partita bellissima, hanno fatto il loro lavoro. La vittoria col Barcellona ha ridato forza e fiducia, speriamo in bene per il ritorno a Barcellona.”

Conclude così l’ex calciatore dell’Inter: “Giocare lì e sempre difficile, mi ricordo che perdemmo 3-0 20 anni fa. Sarà una gara decisiva in Champions League ma oggi siamo un po’ di sicurezza, non siamo perfetti ma siamo sulla buona strada. Speriamo nel recupero immediato di Lukaku e Brozovic. Nel calcio bisogna essere sempre concentrati, se non lavori bene puoi perdere contro chiunque.“

