Il famoso giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin parla così nella testata di Libero, ecco cosa dice sull’Inter.

Sono queste le parole di Fabrizio Biasin, che parla ora di Inter nel suo editoriale di Libero, ecco le parole del giornalista: “L’Inter non poteva essere ‘quella roba lì’. A Reggio, col Sassuolo, non ha giocato una partita da stropicciarsi gli occhi, ma ha fatto quello che si chiede a una rosa con ambizioni: ha assorbito il colpo del pari, non si è scomposta, è tornata avanti, ha gestito fino al 90′. Inzaghi probabilmente deve ancora crescere quanto a ‘coraggio’, ma il suo gruppo c’è, dà segnali e vedremo cosa riuscirà a combinare nell’inferno del Camp Nou.“

Simone Inzaghi

Bucciantini a Sky Sport parla così del portiere: “Oggi scegliendo Handanovic lasciava la questione aperta, però oggi ci ha messo un puntino. A Sassuolo l’inter mette punti e a capo come successe con Conte“.

