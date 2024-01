Ekitike è finito in passato nel mirino del calciomercato Milan. Ora sull’attaccante ci sono due club ma c’è un ostacolo

Piace ma la trattativa è in salita. Ekitike è finito in passato nel mirino del calciomercato Milan. Ora sull’attaccante ci sono due club ma c’è un ostacolo:

come riportato da Sky Sport DE per lui si sono mossi Wolfsburg e Francoforte ma le richieste di ingaggio frenano l’operazione. La trattativa potrebbe riaprirsi nel caso in cui l’attaccante fosse disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio.

The post Ekitike Milan: due club interessati oltre i rossoneri, l’ostacolo che frena la trattativa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG