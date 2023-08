Ekitike Milan, il francese perde posizioni: le novità sull’attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain

Nel caso in cui dovesse uscire Colombo, il Milan in questi ultimi giorni di mercato andrà a caccia di una nuova punta che possa far rifiatare Giroud o alternarsi al francese.

I rossoneri si stanno concentrando su due obiettivi in particolare: Broja del Chelsea e, in alternativa, Kean della Juventus. Resta in lista anche Ekitike del PSG, al momento però più indietro rispetto agli altri due.

