Caleb Ekuban interrompe quella striscia negativa proprio nel match contro la Juve: il dato sul giocatore del Genoa

Protagonista del pareggio del Genoa contro la Juve è stato Caleb Ekuban, che ha servito l’assist per il gol di Gudmundsson nella ripresa.

Il giocatore rossoblù ha così servito il 3° assist in Serie A in carriera, tornando a trovare il passaggio vincente nel torneo per la prima volta dopo 670 giorni, sempre in casa contro la Salernitana il 13 febbraio 2022.

