Iling-Junior via dalla Juve, tre club stranieri sono pronti a darsi battaglia per ingaggiare l’esterno inglese. Le ultime

Iling-Junior resta uno dei nomi in uscita sul mercato per la Juve, che potrebbe decidere di monetizzare la cessione del giocatore inglese per poi rinforzare altri reparti della rosa.

Sul giovane esterno, valutato sui 20 milioni di euro, l’interesse di tre società straniere: le già note Tottenham e Brighton oltre ai francesi del Marsiglia.

