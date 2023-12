Guardalà bacchetta Allegri per la scelta di inserire Yildiz soltanto nel finale del match pareggiato contro il Genoa

Giovanni Guardalà, a Sky Sport, ha così parlato dell’ingresso di Kenan Yildiz in Genoa-Juve.

LE PAROLE – «Yildiz lo avrei inserito prima, non a cinque minuti dalla fine. E’ uno che ti può portare imprevedibilità. È chiaro che non si può pensare che Yildiz risolva sempre le partite, ma uno che ha certe qualità, aggiungendolo agli attaccanti, poteva essere un’arma in più inserendolo prima di quanto fatto».

