Le parole su Instagram dell’attaccante dell’Atalanta El Bilal Touré dopo il suo ritorno (con tanto di goal) contro il Genoa

Ritornato con stile l’attaccante dell’Atalanta El Bilal Touré: prima presenza in Serie A e subito in goal nel finale contro il Genoa. Subito dopo il match, il numero 10 nerazzurro ha detto questo su Instagram.

«Felice di aver giocato la mia prima partita e di aver partecipato alla vittoria. Grazie ai tifosi, allo staff medico-tecnico e ai miei compagni per il sostegno fin dall’inizio. Sta a me lavorare e dare il meglio di me per i colori del club forza Atalanta Dio benedice sempre».

