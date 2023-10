El Shaarawy in lacrime dopo il gol vittoria: «C’era la rabbia di aver sentito voci non vere». Le parole del centrocampista

El Shaarawy decide Roma-Monza e finisce in lacrime dopo il triplice fischio. Queste le sue parole a DAZN nella settimana del caso scommesse. La Juve ha già perso Fagioli.

EL SHAARAWY – «Sono emozioni veramente forti, ho sempre vissuto per tutto questo. È stata una gioia incredibile oggi, è stato un pianto un po’ liberatorio. Uno sfogo per questa settimana che è stata un po’ pesante. C’era la voglia di far bene e aiutare la squadra e la rabbia di aver sentito voci non vere. Sono sempre stato un professionista e non ho mai voluto mancare di rispetto al mio lavoro, alla mia passione e allo sport che amo».

