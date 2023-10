Nilden in tribuna per Fiorentina Juventus Women: il motivo dell’esclusione della bianconera

La Juventus Women fa visita alla Fiorentina per la quinta giornata di Serie A femminile. Le bianconere, ancora a punteggio pieno, saranno impegnate sul campo della terza forza del campionato.

Per il big match Montemurro rinuncia a Nilden. Sono 11 le straniere convocate, ma solo 10 possono essere inserite in distinta: la svedese finisce così in tribuna.

