Il Faraone El Shaarawy si è raccontato nel corso di una intervista a 90min dove ha ripercorso le principali tappe della propria carriera

I ricordi di Stephan El Shaarawy a Pitch Moments:

MILAN – “Entravo a far parte della squadra che tifavo da bambino. L’ultima serata con il Padova, col saluto ai tifosi, il DS Foschi mi disse che sarei diventato un calciatore del Milan. È stato un momento davvero emozionante. Un altro sogno che si è realizzato. Mi ricordo che il primo giorno di ritiro i primi giocatori che ho visto sono stati Abate e Nesta, li ho conosciuti ed è stato un bel momento”.

ROMA – “Per me è stata una sorta di rinascita, anche perché non venivo da un periodo facilissimo con l’esperienza al Monaco. Mi hanno accolto come una grande famiglia, feci gol all’esordio e fui avvolto da un affetto incredibile, che ho sentito quando me ne sono andato”.

TOTTI – “È l’unico che mi ha messo in soggezione, ma conoscendolo è molto umile e alla mano. Un simbolo, la leggenda”.

L’articolo El Shaarawy: «Milan? Un sogno. La Roma è stata la mia rinascita» proviene da Calcio News 24.

