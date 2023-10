El Shaarawy protesta contro Corona: «Notizie false su di me senza prove, fa davvero male». Lo sfogo via Instagram

El Shaarawy attraverso una stories pubblicata via Instagram ha risposto nuovamente a Corona che l’ha coinvolto nel caso scommesse che ha toccato anche la Juve con Fagioli.

LE PAROLE – «Non sono una persona a cui piace esporsi pubblicamente, ma quello che è successo negli ultimi giorni va oltre ogni limite. Credo e ritengo di essere sempre stato apprezzato per la mia educazione, la mia discrezione e la dedizione al lavoro, in questo sport che amo. Nonostante questo oggi mi trovo a dovermi difendere, come già in passato, dalla cattiveria di chi mi accusa di aver commesso fatti che per mia natura non potrei mai compiere. E chi anche solo un po’ mi conosce lo sa. Non giudicate mai per sentito dire, non date ascolto a fatti o persone senza verificare, non commentate alimentando la diffusione di notizie false senza avere prove, perché credetemi: quando ci si trova dall’altra parte fa davvero male».

