Elkann: «I successi sportivi della Juve portano gioia ai nostri tifosi, ma anche animosità». Così il numero uno di Exor

Nella lettera consegnata agli azionisti Exor John Elkann ha parlato diffusamente di Juventus con particolare riferimento alle note vicende extra campo.

Eccone un passaggio: «Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione della Juventus per aver agito con responsabilità e in particolare il Presidente Andrea Agnelli, che ha guidato la Juventus in una fase ricca di cambiamenti e di vittorie. Il Club ha collezionato successi straordinari, vincendo tutto in Italia e a livello internazionale, e ha annoverato tra i propri giocatori ben 27 campioni del mondo, più di qualsiasi altro club nella storia. Questo livello di successi sportivi, che porta grande gioia ai nostri tifosi, crea però anche una notevole animosità, che può emergere quando il club si trova ad affrontare delle sfide».

QUI LA LETTERA INTEGRALE DI ELKANN AGLI AZIONISTI EXOR

