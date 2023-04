Infortunio Kean, salta ben tre big match! Le ultime sui tempi di recupero dell’attaccante della Juventus

Come riferito da La Gazzetta dello Sport il problema ai flessori rimediato da Moise Kean in allenamento richiederà almeno due settimane di stop per essere smaltito

Tradotto: niente Sporting, Napoli, Inter (Coppa Italia) e probabilmente Bologna per l’attaccante della Juventus.

