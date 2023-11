Elkann in tribuna per Juve-Inter: c’è anche lui allo Stadium in occasione del derby d’Italia tra bianconeri e nerazzurri

C’è anche John Elkann all’Allianz Stadium in occasione di Juve-Inter.

Il numero uno del club bianconero, proprietario di Exor, non poteva mancare in occasione di un appuntamento così importante per la squadra bianconera.

The post Elkann in tribuna per Juve-Inter: c’è anche lui allo Stadium in occasione del derby d’Italia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG