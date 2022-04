Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas chiarisce quale il ruolo dove si trova meglio e tesse le lodi al suo allenatore Luciano Spalletti.

Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas ha parlato del momento della sua squadra a Radio Kiss Kiss Napoli. “Siamo andati a Bergamo ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sapevamo che era un campo difficile, ma abbiamo giocato la nostra partita, portando a casa i 3 punti. Il gol? E’ stato bellissimo, un contropiede eccezionale. Scudetto? Ci crediamo, siamo una grande squadra, così come lo è Spalletti. Vogliamo vincere tutte le partite“.

“Fiorentina? La stiamo preparando bene e sappiamo che anche questa sarà una partita dura. Spalletti mentalmente ci ha cambiato, mi vuole molto bene e anche io a lui. Sono cambiate tante cose. Quando serve vincere partite a volte puoi anche non giocare bene, ma l’importante è vincere le partite. I campionati si vincono anche così, ci vuole anche un po’ di cazzimma. Posso giocare ovunque, non ci sono problemi. Il mio preferito è il ruolo di trequartista, ma anche a sinistra va bene. E’ dura dire dove preferisco giocare. In nazionale a volte gioco libero, a volte attaccante, a volte esterno. Dipende”.

