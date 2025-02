Emergenza a Milanello, Conceicao ne “perde” 8 per il Feyenoord: squadra “dimezzata” per il play-off di Champions che vale una stagione

Emergenza a Milanello, Conceicao ne “perde” 8 per il Feyenoord. La gara di andata dei play-off di Champions si complica. Ecco la situazione.

Il Milan si gode la vittoria di Empoli, grazie alle reti di Leao e Gimenez. Tuttavia, la testa è già proiettata alla sfida di mercoledì contro il Feyenoord, per l’andata dei play-off di Champions League. In casa rossonera, l’atmosfera è rovente: Ibra e Mendes stanno lavorando a un grande colpo di mercato, con l’obiettivo di portare un talento dal Manchester City in estate. Nel frattempo, Conceição deve affrontare un’emergenza infortuni, con ben otto giocatori assenti. La partita contro il Feyenoord diventa cruciale per il prosieguo della stagione rossonera.

Feyenoord-Milan: una gara da non sbagliare e le otto assenze di Conceicao

Le numerose assenze costringeranno Conceicao a ricorrere a tattiche d’emergenza per superare il Feyenoord nell’andata dei play-off di Champions League. Dopo la delusione della mancata qualificazione diretta, persa contro la Dinamo Zagabria, questa rappresenta l’ultima occasione per tornare tra le élite europee. Non solo per l’orgoglio sportivo, ma anche per l’importante premio economico che una qualificazione alla fase a gironi garantirebbe. L’obiettivo è quindi chiaro: vincere a ogni costo per mantenere viva la speranza di giocare tra i migliori club del continente e incassare una cifra fondamentale per le finanze della squadra.

Emergenza a Milanello: la lista della assenze del Milan

La lista dei giocatori indisponibili per il Milan è lunga e variegata – ricorda La Gazzetta dello Sport – comprendendo sia nuovi acquisti che veterani. Warren Bondo e Andrea Sottil non sono stati inseriti nella lista UEFA, mentre Álex Jiménez e Luka Jović sono fuori causa per motivi burocratici e regolamentari. Yunus Musah è squalificato, e Emerson Royal, Ruben Loftus-Cheek e Alessandro Florenzi sono alle prese con infortuni. Con un numero limitato di giocatori di movimento, il tecnico rossonero può contare solo su giovani come Davide Bartesaghi e Francesco Camarda, oltre ai tre portieri. Sergio Conceicao dovrà ponderare attentamente ogni mossa, soprattutto per la mediana, dove le opzioni sono scarse. La tentazione di schierare insieme le quattro punte più talentuose—Pulisic, Félix, Giménez e Leão—è forte, ma potrebbe compromettere l’equilibrio tattico.

