No del Milan a 28 milioni, salta incredibilmente il colpo di mercato: il retroscena che può cambiare una stagione

No del Milan a 28 milioni, salta incredibilmente il colpo di mercato. La verità ancora non detta delle ultime ore della sessione invernale.

L’entusiasmo attorno al Milan cresce sempre di più. La squadra, costruita con grande attenzione e strategia, è pronta a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. La rosa rossonera è ricca di talento in ogni reparto, e l’attacco è uno dei punti di forza. I tifosi sono entusiasti di vedere in campo giocatori come Pulisic, Joao Félix, Gimenez e Leao, che stanno già facendo la differenza con giocate brillanti e visioni di gioco che fanno sognare i supporters. Sogni che potrebbero schizzare ancor più verso il cielo dopo l’ultima indiscrezione: Ibra e Mendes sono al lavoro per chiudere un altro colpo incredibile dal Manchester City con il giocatore “pronto” a dire sì ai rossoneri a giugno. Il Milan ha finalmente una squadra che riesce a unire qualità tecnica, velocità e creatività, con la capacità di creare azioni offensive pericolose.

Attacco che vola, difesa impenetrabile e quel no 28 milioni

Se l’attacco strega i tifosi, la difesa sta trovando solidità grazie a Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo, arrivato dal Salisburgo la scorsa estate, ha dovuto superare un periodo di adattamento complesso, ma ora sta conquistando spazio con prestazioni sempre più convincenti. Pavlovic, noto per la sua forza fisica e la sua capacità di lettura del gioco, è ormai un punto fermo della difesa milanista. Il tecnico Sergio Conceiçao ha creduto fin da subito nelle sue qualità e ha chiesto alla dirigenza di non privarsene, nonostante le numerose offerte arrivate, soprattutto durante il mercato di gennaio. A fronte di una squadra che è tornata a brillare e rendere come nelle aspettative dei tifosi, emerge un clamoroso retroscena su un’offerta da 28 milioni di euro rifiutata, facendo saltare un colpo che sembrava orma scritto e che potrebbe cambiare l’intera stagione rossonera.

“No” del Milan a 28 milioni: salta l’affare di mercato

A sorpresa, verso la fine del mercato, il Crystal Palace ha presentato un’offerta da circa 28 milioni di euro per Pavlovic, una cifra che avrebbe potuto far vacillare qualsiasi società. Tuttavia, la dirigenza rossonera, d’accordo con Conceiçao, ha deciso di mantenere la sua posizione e di confermare il giocatore. Pavlovic è visto come un pilastro per il futuro della difesa del Milan, e la sua permanenza rappresenta una scelta strategica per costruire una retroguardia solida. Nel frattempo, il destino di Fikayo Tomori sembra più incerto. Nonostante abbia rifiutato il trasferimento al Tottenham, il difensore inglese potrebbe essere ceduto in estate, lasciando aperta la possibilità di un altro cambiamento in difesa per il Milan.

