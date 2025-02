Ibra e Mendes a lavoro per un colpo di mercato da capogiro: un altro big dal City, grandi manovre avviate per l’affare da sogno

Ibra e Mendes a lavoro per un colpo di mercato da capogiro: un altro big dal City. L’ultima voce di mercato sta già facendo sognare i tifosi.

Il Milan ha concluso il mercato invernale con una serie di acquisti che promettono di rinforzare la squadra in ogni reparto, con l’obiettivo di lottare ai massimi livelli in Europa. La dirigenza rossonera ha puntato su giocatori di grande qualità, tra cui Bondo e Sottil, ma anche su nomi di spessore internazionale. Tra i colpi più importanti spiccano quelli di Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Félix. Con questi innesti, il tecnico Sergio Conceiçao ha ora a disposizione nuove soluzioni tattiche e la possibilità di variare modulo, puntando su un gioco più offensivo e imprevedibile. Il processo di rinnovamento del Milan non si esaurisce qui però, accordo di base già raggiunto per uno dei top player più lucenti della Serie A, un colpo pronto ad alzare ancora di più il livello della rosa rossonera.

L’arrivo di Joao Félix e un nuovo colpo dal Manchester City

Tra i nuovi arrivi, Joao Félix è sicuramente il giocatore che ha suscitato maggiormente l’entusiasmo dei tifosi milanisti. Il talento portoghese arriva in prestito secco dal Chelsea, con la possibilità di riscatto a fine stagione. Dopo aver vissuto stagioni altalenanti tra Atletico Madrid, Chelsea e Barcellona, Joao Félix avrà ora l’opportunità di rilanciarsi in un ambiente che potrebbe valorizzare al meglio le sue qualità. Il suo stile di gioco, imprevedibile e creativo, si adatta perfettamente alla filosofia offensiva di Conceiçao. La formula del prestito consente al Milan di testare le sue prestazioni prima di decidere se investire definitivamente su di lui. Nelle ultime ora è emersa una voce molto accreditata che afferma come il Club di Via Aldo Rossi sia già al lavoro per definire l’affare, al punto che sono già emerse le cifre necessarie per vestirlo di rossonero anche dopo giugno. Ma il Milan non è ancora sazio, e con Ibra e Mendes è già al lavoro per un altro top player dal Manchester City.

Il top player dal Manchester City: Mendes già a lavoro

Il vero colpo a sorpresa potrebbe arrivare nelle prossime settimane: secondo alcune indiscrezioni, l’agente di Joao Félix, Jorge Mendes, starebbe proponendo al Milan l’ingaggio di Bernardo Silva. Il trequartista del Manchester City, in scadenza nel 2026, potrebbe lasciare la Premier League per una cifra relativamente accessibile, soprattutto grazie alla possibile cessione di Samuel Chukwueze. Un colpo di mercato che darebbe vita a una trequarti completamente portoghese, con Joao Félix, Bernardo Silva e Rafa Leao, un attacco tutto estroso e creativo che potrebbe rivelarsi letale per le difese avversarie. Conceiçao sogna un Milan spettacolare, pronto a competere con le migliori squadre d’Europa e a tornare a dominare il palcoscenico internazionale. Resta da vedere se il “grande progetto” si realizzerà nei prossimi mesi.

