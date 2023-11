Brutte notizie dalla sosta per le nazionali per Allegri: la Juve dopo Locatelli perde anche Miretti e ora con l’Inter sarà emergenza

Brutte notizie dalla sosta per le nazionali per Allegri: la Juve dopo Locatelli perde anche Miretti e ora con l’Inter sarà emergenza.

Da valutare ora le sue condizioni in vista della sfida tra bianconeri e nerazzurri in programma alla ripresa, ma per Allegri è già vera e propria emergenza.

L’articolo Emergenza Juve, dopo Locatelli si ferma anche Miretti proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG