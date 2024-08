Per il brasiliano del Tottenham balla una minima differenza economica mentre nel tardo pomeriggio Morata sbarcherà a Milano.

Il calciomercato è un mondo affascinante e imprevedibile, capace di scatenare passioni e dibattiti tra gli appassionati di calcio. In mezzo a queste dinamiche, la trattativa tra il Milan e il Tottenham per l’acquisto di Emerson Royal è diventata uno dei temi più caldi dell’estate. Il trasferimento del giocatore brasiliano in Italia rappresenta non solo una questione di cifre e contratti, ma anche di strategie e speranze per le prossime stagioni sportive.

Le trattative tra Milan e Tottenham

Le discussioni tra il Milan e il Tottenham per il trasferimento di Emerson Royal hanno preso una piega decisiva con un nuovo incontro. L’ultimo tentativo di accordo è avvenuto tramite una conference call, nel corso della quale le parti hanno cercato di limare le ultime differenze sull’offerta economica. Il Milan ha proposto 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus, un’offerta leggermente inferiore rispetto alle aspettative iniziali degli Spurs, che si aspettavano un ulteriore milione di euro sotto forma di bonus.

Emerson Royal

L’attesa di Emerson

Nonostante i dettagli ancora da definire, l’operazione di trasferimento di Emerson al Milan non sembra essere in pericolo. Il giocatore brasiliano, che ha già raggiunto un accordo di massima con il club rossonero per un contratto quadriennale o quinquennale con un ingaggio annuo netto di circa 3 milioni di euro più bonus, è in attesa di un segnale positivo che possa finalizzare il suo passaggio in Italia. L’entusiasmo e la determinazione di Emerson sono un fattore importante nella trattativa, evidenziando la sua volontà di unirsi alla squadra milanese.

E oggi arriva Morata

L’efficace uso dei social media è diventato uno strumento fondamentale per i calciatori per comunicare con i propri fan, e Morata ha saputo sfruttarlo al meglio in vista del suo arrivo a Milano previsto per quest’ oggi alle 18. Condividendo con i suoi follower l’immagine della nuova maglia del Milan, l’attaccante ha non solo confermato il suo trasferimento ma ha anche saputo aumentare l’attesa e l’entusiasmo tra i tifosi. Il suo messaggio, “Non vedo l’ora”, accompagnato dal tag alla nuova squadra, ha immediatamente fatto il giro del web, diventando simbolo della sua voglia di iniziare e della positività con cui affronta la nuova avventura milanista.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG