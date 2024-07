Nel tentativo di rafforzare la squadra per la prossima stagione, il Milan si mostra proattivo sul mercato alla ricerca di un terzino destro che possa rappresentare un miglioramento rispetto alle opzioni attuali costituite da Davide Calabria e Alessandro Florenzi. In questa direzione, il club rossonero ha manifestato un particolare interesse per Emerson Royal del Tottenham, con cui sono in corso delle trattative che vedono l’AC Milan impegnato in un dialogo serrato sia con il club inglese che con l’entourage del giocatore.

La Proposta Milanese e la Risposta del Tottenham

Il Milan, dimostrando concretezza nelle sue intenzioni, ha avanzato una proposta formale per Emerson Royal, calciatore del Tottenham. Si parla di un’offerta iniziale di 10 milioni di euro, arricchita dall’aggiunta di vari bonus. Tuttavia, questa proposta non sembra avere raggiunto l’obiettivo sperato. Il Tottenham, infatti, considera tale offerta insufficiente e ha fissato per Emerson una valutazione di mercato significativamente più alta, precisamente il doppio della cifra offerta dal club Milanese, ovvero 20 milioni di euro.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Prospettive e Strategie del Milan

Nonostante il rifiuto del Tottenham di accettare la prima proposta d’acquisto, l’AC Milan non si dà per vinto e prosegue nelle trattative, mantenendo aperte le linee di comunicazione sia con il club inglese che con l’entourage del calciatore. L’obiettivo dei rossoneri è chiudere l’affare il prima possibile, lavorando con dedizione per trovare un accordo che possa soddisfare tutte le parti coinvolte. Al momento, non sembrano essere previste ulteriori offerte al rialzo da parte del Milan, ma la situazione rimane fluida e aperta a sviluppi futuri. La speranza del club italiano è quella di riuscire a negoziare al ribasso le pretese del Tottenham, portando a Milano un giocatore ritenuto fondamentale per il potenziamento della rosa.

Conclusioni e Aspettative

La trattativa per Emerson Royal si inserisce nel più ampio disegno tattico del Milan che mira a consolidare la propria difesa aggiungendo un elemento di valore sulla fascia destra. Il dialogo tra Milan e Tottenham prosegue, segnato dalle dinamiche spesso imprevedibili del mercato. Il tifo milanista attende con speranza l’esito delle trattative, consapevole che ogni nuova mossa sul mercato è parte di una strategia più grande volta a rafforzare la squadra in vista delle sfide che la nuova stagione porterà.

