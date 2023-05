Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa ed ex tecnico del Siviglia, ha parlato delle sfide delle italiane in Europa League

Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa ed ex tecnico del Siviglia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle sfide di questa delle due italiane in Europa League.

PAROLE – «Juve-Siviglia È come una grande finale. E lo dico con il massimo rispetto per la Roma di Mourinho e per il Leverkusen di Xabi Alonso. Sono convinto che chi avrà la meglio tra bianconeri e andalusi, poi a Budapest sarà favorito per conquistare il trofeo. La Juve per la qualità della rosa e il Siviglia per la mentalità da campione che ha in questa competizione. Partita La Juve dovrà avere un grandissimo rispetto del Siviglia per tutti i 180 minuti».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG