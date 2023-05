L’Atalanta-Milan decisa dall’eurogoal di Franco Brienza al 96′ sotto la Curva Pisani: prodezza entrata nella storia nerazzurra

“La palla che aspetti arriva all’ultimo minuto”. Una frase che se detta in quel di Bergamo viene in mente una determinata partita, una precisa azione tutta racchiusa in un nome: Franco Brienza, che l’11 maggio 2014, nonostante una carriera nerazzurra di passaggio, entrò definitivamente nella storia dell’Atalanta.

Andiamo per gradi. Ultima giornata casalinga per i nerazzurri di Stefano Colantuono che vogliono concludere al meglio davanti al proprio pubblico dopo una stagione ricca di soddisfazioni (nonostante qualche rimpianto per la mancata Europa). Al Comunale di Bergamo arriva il Milan che ha bisogno di una vittoria per continuare a sperare in una qualificazione nelle coppe.

Pronti via e le cose si fanno complicate per i nerazzurri che partono male, anzi, malissimo con una sfortunata autorete di Bellini. Il match tutto sommato però è equilibrato: pareggia German Denis su calcio di rigore e Balotelli colpisce un palo, ma è al 96′ che avviene l’incredibile destinato ad essere scritto sui libri di storia.

Contropiede sulla destra, appoggio al centro per Migliaccio che prepara il pallone per Brienza con un sinistro a giro perfetto che batte Amelia facendo esplodere in delirio tutto lo stadio. Un sipario perfetto di un campionato strepitoso.

