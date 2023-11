Emiliano Martinez, estremo difensore della Nazionale argentina, è tornato a parlare del Mondiale vinto in Qatar

A France Football, Emiliano Martinez ha così parlato del Mondiale vinto in Qatar con l’Argentina.

LE PAROLE – «Subire due gol su due tiri contro l’Arabia Saudita al mio debutto ai Mondiali è stato molto doloroso. Dopo non volevo parlare con nessuno. Mi svegliavo nel cuore della notte sudando freddo pensando di dover tornare a casa dopo aver fallito. Ma non volevo andarmene così in fretta. La mia famiglia aveva prenotato un hotel a Doha per un mese. Dal giorno dopo questa partita ho aiutato molto la squadra a preparare la partita contro il Messico. Ero molto calmo in quel momento. Dopo quella vittoria e quella contro la Polonia sentivo che la squadra era sicura della propria forza».

