Pietro Accardi, direttore sportivo dell’Empoli, ha così parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter

Pietro Accardi, a Sky Sport, ha parlato prima del fischio d’inizio del match tra Empoli e Inter.

LE PAROLE – «Sulla carta è una partita difficile, anche se in campionato per l’Inter è un momento complicato. Da parte nostra ci vorrà la partita perfetta, dobbiamo arrivare al risultato tramite quelle prestazioni che non mancano mai. Gli ex? Per noi c’è grande soddisfazione, è un orgoglio far crescere giovani talentuosi per poi vederli su certi palcoscenici».

