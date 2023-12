Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato così dopo il match giocato contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto al termine della gara con la Lazio, Aurelio Andreazzoli analizza cosi a Dazn la partita persa dal suo Empoli.

SCONFITTA – «Ci manca un po’ di buona sorte. Non ho un gruppo di ragazzi fortunati, per ora. Siamo convinti che la fortuna va cercata, prima o poi arriverà il momento. C’è tempo e le partite sono tante, tutto è possibile. Abbiamo giocato contro un avversario di una qualità eccellente. La Lazio riesce a togliere dalle piccole cose anche cose importanti. Hanno trovato il pertugio giusto».

RAMMARICO – «Non so come abbia fatto Provedel a fare quell’intervento su Cambiaghi. Io ero già girato pensando che il pallone fosse dentro. Andiamo avanti, sappiamo che il lavoro pagherà. Ce la siamo giocata alla pari, forse abbiamo fatto anche qualcosa in più di loro. Tirare 21 volte verso la porta della Lazio e vedere determinante il loro portiere è una situazione che tra virgolette mi rallegra».

