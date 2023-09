Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei toscani contro la Salernitana

PAROLE – «Mi sono divertito, sono stati bravi. Ho visto un bel collettivo. Correre, attaccare, avevamo parlato tanto di queste cose. Ce l’abbiamo fatta a farle tutte insieme. Il punteggio poteva essere più largo. Siamo stati assistiti anche da un po’ di fortuna, sul palo, ad esempio. Bisogna aver voglia anche di correre a vuoto e poi voglio la mentalità di guardare avanti e non indietro, questo porta a qualche rischio come successo in passato ma poi abbiamo anche raccolto. Il calcio è questo e faremo le giuste considerazioni. Se i ragazzi stavano soffrendo per il momento? Beh, penso di sì. Abbiamo lavorato molto, ho chiesto fiducia ai ragazzi, hanno dato anche una risposta. Ci vuole sacrificio, perché dal niente non viene niente. Occorre guardare avanti e non indietro».

